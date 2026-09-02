Mais de 500 assistentes operacionais e técnicos dos sete agrupamentos de escolas do concelho estiveram reunidos numa ação de capacitação tendo em vista o arranque do ano letivo de 2026/7. Uma ação que decorreu no dia 1 de setembro, no auditório da Universidade Lusíada.

Professores e pessoal não docente regressaram às escolas e dentro de duas semanas será a vez de milhares de alunos.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão deu as boas-vindas aos auxiliares de educação e técnicos operacionais. «Em Famalicão, o arranque do ano escolar tem sido sinónimo de tranquilidade para as nossas famílias, fruto do muito trabalho e planeamento que temos desenvolvido em articulação com a comunidade educativa concelhia», referiu Mário Passos.

Sobre os profissionais, destacou o seu «empenho, dedicação e profissionalismo» diário nas escolas, que considera «absolutamente indispensável para concretizarmos o nosso compromisso com uma Educação de qualidade».