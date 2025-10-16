Concelho

Famalicão: Ação de sensibilização sobre burla a idosos

A Junta de Freguesia de Bairro, com a GNR, realiza uma ação de sensibilização contra a “Burla aos idosos”. Está marcada para esta sexta-feira, pelas 10 horas, no Centro Paroquial de Bairro.

O objetivo passa por prevenir comportamentos de risco dos idosos, «para que mereçam viver com segurança, respeito e dignidade», refere a Junta. «Infelizmente, muitos são alvo de esquemas de burla que afetam não só os seus bens, mas também a sua confiança», acrescenta.

A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Famalicão: Câmara já investiu 3,3 milhões na eficiência energética de escolas e complexos desportivos

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já investiu, desde 2021, cerca de 3,3 milhões de euros na melhoria da eficiência energética das escolas e complexos desportivos municipais. Um dos exemplos deste investimento é o Centro Escolar de Joane, que o presidente da Câmara Municipal visitou recentemente. Estas obras, umas já concluídas e outras em curso, promovem a eficiência energética, reduzem custos e melhoram a qualidade de vida.

No estabelecimento de ensino de Joane foram investidos cerca de 400 mil euros na instalação de uma unidade de produção de autoconsumo e em novos sistemas de iluminação eficiente; também foi substituído o sistema de climatização, com a instalação de novos equipamentos; uma nova rede hidráulica e novos quadros elétricos de AVAC e colocados sistemas de gestão técnica para monitorizar e controlar a instalação, com reduções significativas no custo energético.

Mário Passos considera que «é um investimento que se traduz em ganhos ambientais e económicos, mas também em melhores condições de conforto e bem-estar para todos».

As intervenções realizadas a este nível pela autarquia implicam, particularmente, a instalação e modernização dos sistemas de climatização, o reforço da iluminação eficiente, a colocação de painéis fotovoltaicos e a implementação de sistemas de gestão técnica centralizada, num forte compromisso com a sustentabilidade, com a transição energética e com a modernização dos edifícios públicos municipais.

Famalicão: Vilarinho das Cambas é a vigésima Academia Sénior

O espaço, a funcionar desde o dia 8 de outubro, representa a 20.ª Academia Sénior do concelho de Famalicão, projeto municipal que começou em 2021 e já envolve mais de 600 seniores.

Em Vilarinho, mais de duas dezenas os seniores juntam-se diariamente na antiga escola primária para participar nas várias atividades.

O projeto das Academias Seniores assenta na ideia de combater a exclusão social e o isolamento das pessoas mais velhas, promovendo o envelhecimento ativo e a qualidade de vida, fomentando a formação científica, pessoal, social e cívica, ao mesmo tempo que acentua a ligação das pessoas com a comunidade.

O presidente da Câmara, Mário Passos, salienta a importância do projeto «para manter estas pessoas ativas e felizes, com bem-estar e qualidade de vida, a participar nas muitas atividades que vão realizando ao longo de todo ano”.

Cada academia desenvolve o seu plano de atividades, com aulas de promoção de atividade física (yoga, zumba sénior, ginástica funcional, defesa pessoal), workshops de costura e trabalhos manuais, doces, música e instrumentos (tunas), convívios e passeios culturais. A par disto há iniciativas promovidas em rede, com aulas de formação certificada de competências digitais, trabalhos manuais, arte da flor, inglês e ações de capacitação em fóruns consultivos.

A concretização da Rede de Academias Seniores, as ações de promoção do envelhecimento ativo e a implementação de políticas públicas direcionadas às pessoas seniores, foi reconhecida, em 2024, com a integração de Famalicão na Rede Global da Organização Mundial de Saúde (OMS) de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.

Famalicão: Fica em prisão preventiva o detido por furto em residência, de veículo e abuso de cartões bancários

O homem, de 30 anos, detido em Joane pela GNR, suspeito dos crimes de furto em residência, furto de veículo e abuso de cartões bancários ficou em prisão preventiva.

Na sequência de uma denúncia relacionada com o uso abusivo de cartões bancários, os militares da Guarda deslocaram-se, na passada terça-feira, ao local e desenvolveram diligências policiais que permitiram identificar e intercetar o suspeito.

Os militares apuraram que, ainda naquela madrugada, o indivíduo tinha furtado uma residência, em Paranhos, Porto, de onde roubou diversos bens, incluindo uma viatura.

Além do veículo, furtou vários objetos que ainda tinha no carro, nomeadamente uma trotinete, cinco computadores portáteis, um tablet, uma consola de jogos, um telemóvel, um par de auriculares, várias ferramentas, garrafas, sete cartões bancários e 100 euros em numerário. O suspeito utilizou, posteriormente, os cartões bancários subtraídos para efetuar pagamentos em vários estabelecimentos comerciais.

Os bens foram apreendidos e posteriormente restituídos ao proprietário.

Famalicão: Estudo de investigadora do CITEVE propõe nova geração de coletes balísticos

O CITEVE, por via da investigadora Gilda Santos, apresentou na 93.ª edição da da The Textile Institute World Conference, o estudo português sobre coletes balísticos ergonómicos, leves e sustentáveis. Quando a realidade exige aos militares equipamentos flexíveis e confortáveis, mas que assegurem liberdade de movimentos e conforto térmico, sem comprometer a segurança, o CITEVE deu um passo em frente.

Segundo a investigadora, nestes equipamentos, há ganhos significativos em ajuste, conforto e desempenho funcional — especialmente no caso dos modelos concebidos para o corpo feminino.

Gilda Santos avançou que as tecnologias digitais mostraram ser decisivas para reduzir o tempo, os custos e o desperdício de recursos; comprovando, ainda, que a inovação é um fator essencial de eficiência e sustentabilidade. Sintetizou que «a convergência entre as tecnologias digitais e o design centrado no utilizador abre caminho para a próxima geração de produtos de defesa sustentáveis e de alto desempenho».

O estudo de Gilda Santos, “Development of military defence products: an innovative and sustainable design approach”, foi desenvolvido no âmbito da sua tese de doutoramento, orientada por Maria José Abreu do Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho e por Filipa Marques da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

 

Famalicão: Choque em cadeia apenas com danos materiais

Na manhã desta quinta-feira, um choque em cadeia, que envolveu cinco viaturas, condicionou a circulação automóvel na Avenida do Brasil, importante via de entrada e saída da cidade de Famalicão.

Não há registo de qualquer ferido, apenas danos materiais. A PSP esteve no local.

O acidente aconteceu nas imediações da passadeira que permite o acesso ao Parque da Devesa e Citeve.

 

Famalicão: Mário Passos e João Nascimento tomam posse a 26 de outubro

A Assembleia Municipal de tomada de posse dos órgãos autárquicos, eleitos no passado domingo, terá lugar a 26 de outubro, às 16h30, no grande auditório da Casa das Artes.

Recorde-se que a Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, foi a grande vencedora da noite eleitoral em Famalicão. O projeto de Mário Passos, que vai para o segundo mandato, conquistou 49,64 % dos votos (41.488) e seis vereadores, menos um que em 2021.

O PS, de Eduardo Oliveira, foi a segunda força política, com 33,45 % (27.960) e os mesmos quatro vereadores de 2021. A novidade foi a eleição de Pedro Alves, do Chega, eleito vereador, com 7.184 votos (8,60%).

Para a Assembleia Municipal, a lista de João Nascimento (PSD/CDS) foi eleita com 46,50%, com o PS em segundo lugar, com (32,57%) e o Chega com 10,53 a aumentar o grupo parlamentar de 1 para 4. A CDU mantém Tânia Silva e a Iniciativa Liberal conseguiu o seu primeiro eleito, Miguel Fidalgo.

Em termos de Assembleias de Freguesia, a coligação PSD/CDS venceu a esmagadora maioria das mesmas, em listas próprias, mas também no apoio a movimentos independentes. O PS acrescentou três freguesias às três conseguidas em 2021.