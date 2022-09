Famalicão: Ação de sensibilização sobre o cancro da mama na vila de Ribeirão

Contas certas e apostar na arbitragem, são objetivos da nova direção da AFSA. Os órgãos sociais tomaram posse na passada semana e, na ocasião o reeleito presidente da direção, Márcio Sousa, deu contra desses propósitos.

Sem grandes mudanças nos diversos órgãos, registando-se apenas a entrada de dois novos elementos, Márcio Sousa foi empossado para o quarto mandato em cerimónia que teve a presença do vereador do Desporto na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira e de vários associados.

O foco, tal como de anteriores direções, é valorizar as competições, dando-lhe maior credibilidade e visibilidade, mas a aposta na melhoria das condições é propósito seguido pela direção de Márcio Sousa. «Investimos na sede social, reforçamos os meios disponíveis para as associações, atletas, dirigente e árbitros. Sempre com o objetivo de tornar as nossas provas mais competitivas e justas. Sem nunca descurar a questão financeira e as contas da AFSA» apontou, salientando a importância de ter a “casa arrumada” em termos financeiros. «Só com contas certas poderemos lançar bases para novos desafios. É importante garantir a coesão financeira e assegurar a concorrência leal entre associações. Na época passada já demos passos nesse sentido, mas na presente seremos ainda mais intransigentes para quem não cumpriu com as suas obrigações», vincou, sustentando que se avizinham tempos difíceis.

Apontou ainda para «tolerância zero para com fenómenos de violência», admitindo que os jogos geram emoções fortes, mas «devem ser vividos em total respeito entre os diferentes intervenientes». A arbitragem é uma das áreas a melhorar, com reforço do trabalho formativo para a uniformidade de critérios. «Estamos a trabalhar para que sejam feitas várias mudanças nesta área, que serão seguramente benéficas para todos», destacou.

Por fim, mostrou-se grato com o apoio da Câmara Municipal. «Sem o apoio do Município, nada disto seria possível. Aproveitamos assim a presença do senhor vereador do Desporto, Dr. Pedro Oliveira, para expressar a nossa gratidão. Quando todos estamos alinhados pelo mesmo propósito torna-se bem mais produtivo e entusiasmante trabalhar em prol de uma causa como é esta do desporto», acrescentou Márcio Sousa.

Pedro Oliveira deu nota da importância deste tipo de estruturas concelhias como é a AFSA, «absolutamente fundamentais no nosso território», sustentando que esta forma de organização concelhia em várias modalidades é uma marca distintiva do território. «É uma mais-valia que queremos continuar a fomentar. O que distingue o concelho dos restantes é esta capacidade que temos de nos organizar e trabalhar em conjunto, num trabalho em rede que permite que o resultado seja muito mais válido do seria se cada um trabalhasse de forma isolada».

Pedro Oliveira enalteceu o trabalho desenvolvido pelas sucessivas direções da AFSA desde os fundadores e salientou o trabalho «sério» que tem sido levado a cabo pela liderança de Márcio Sousa.