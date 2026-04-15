Famalicão: Ação de sensibilização sobre segurança doméstica

A Junta de Freguesia de Novais recebeu, esta quarta-feira, uma ação de sensibilização dedicada à segurança doméstica, com o objetivo de sensibilizar a população para a prevenção de riscos domésticos, promovendo a adoção de comportamentos seguros no quotidiano.

A iniciativa foi dinamizada pela técnica Anabela Silva da Proteção Civil, com Francisca Rodrigues, e decorreu no âmbito da CSIF – Comissão Social Interfreguesias.

Durante a sessão, foram abordadas diversas situações de risco, como incêndios, fugas de gás, curto-circuitos e o manuseamento de produtos tóxicos; foram, ainda, partilhadas orientações práticas sobre prevenção e atuação em caso de emergência.

Segundo a organização, o evento contou com uma forte adesão por parte da população, «o que evidencia o interesse e a relevância desta temática junto da comunidade».