Alunos do 2.º ano, Turma U, da ACE Escola de Artes de Famalicão apresentaram, no dia 17 de novembro, na Praça- Mercado Municipal, a peça “Mercado de Sonhos”. Uma celebração da criatividade, da expressão artística e da relação entre a escola e a comunidade.

Publicidade

Integrada no módulo de Teatro em Espaços Não Convencionais, lecionado pelo formador António Franco de Oliveira, a apresentação desafiou os alunos a sair dos espaços tradicionais de representação e a explorar as possibilidades do teatro num contexto diferente.

Publicidade

Segundo a ACE Escola de Artes de Famalicão, a apresentação partiu da ideia de que existem mercados que vendem produtos e outros que nos convidam a descobrir histórias e a despertar a imaginação. Neste sentido, «os alunos deram vida a um universo próprio, onde a interpretação, o movimento e a criatividade se cruzaram para proporcionar ao público um momento de grande qualidade artística».

A concretização desta iniciativa contou com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e de toda a equipa do Mercado Municipal, a quem a ACE agradece.