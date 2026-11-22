A Aldeia Natal de Famalicão abre hoje, domingo, 22 de novembro. A inauguração estava marcada para sábado, mas a previsão de mau tempo levou o Município a adiá-la por 24 horas.

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A partir das 15h00, já é possível desfrutar dos divertimentos e das várias zonas da Aldeia Natal, instaladas em diferentes locais do centro da cidade. Às 18h00, na Praceta Cupertino de Miranda, é inaugurada a iluminação e acontece o espetáculo multimédia.

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Este ano, o “Lugar do Natal” conta com mais de 5 milhões de luzes. Entre as novidades está uma tenda orbital com cerca de 400 lugares sentados, para espetáculos, oficinas e programação infantil. A animação decorre até 10 de janeiro de 2027.

A campanha é promovida pelo Município, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF). Toda a programação pode ser consultada em www.famalicao.pt.