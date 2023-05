Famalicão sofre derrota em casa com o Chaves (1 – 2)

Na 31ª jornada da Liga Portugal Bwin, o Futebol Clube de Famalicão recebeu e perdeu com o Grupo Desportivo de Chaves (1-2).

Os golos do encontro surgiram na segunda parte, com os famalicenses a inaugurarem o marcador ao minuto 53 por intermédio de Pablo.

Hector do Grupo Desportivo de Chaves conseguiu o golo que ditou o empate, corria o minuto 80 do jogo.

Ao minuto 89, na sequência de uma grande penalidade, o Chaves conseguiu o seu segundo golo, que ditou o resultado final.

Com este resultado, o Futebol Clube de Famalicão fica com 42 pontos, no 8º lugar da classificação.