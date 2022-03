Famalicão: Acidente condiciona o trânsito na Rua da Estação

Famalicão: Procissão do Senhor dos Passos este domingo em Nine

Este domingo, a freguesia de Nine, em Vila Nova de Famalicão, vive a tradição das Solenidades do Senhor dos Passos.

A procissão está marcada para depois das 15h00 e terá início na Igreja Paroquial de Nine com o sermão do Pretório, várias encenações desde a condenação e a morte de Jesus, o encontro dos andores de Jesus e de Maria, e ainda o sermão do Calvário.