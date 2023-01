Famalicão: Acidente condiciona trânsito na Avenida Marechal Humberto Delgado

Na manhã desta quarta-feira, com início marcado para as 8h45m, decorre uma “Marcha pela Educação” que vai percorrer várias ruas da cidade de Famalicão. São esperadas centenas de docentes e não docentes e outros elementos da comunidade escolar.

A marcha, que faz parte das ações de protesto de professores e funcionários, terá início e fim junto à Secundária D. Sancho I.

Recorde-se que já esta segunda-feira decorreu uma ação de protesto em frente à Secundária Camilo Castelo Branco, iniciativa que contou com a presença do líder do STOP, André Pestana.

A greve nacional começou a 9 de dezembro, só com professores, e, a partir de janeiro, com pessoal não docente e enquanto o ministro e o Governo «não aceitarem grande parte das exigências destes trabalhadores, obviamente que a ideia é não parar», avisou, na ocasião, o líder sindical.

André Pestana assume-se disposto «a negociar, mas não vamos parar esta luta sem antes sufragar as decisões por quem trabalha nas escolas. Se houver alguma proposta do ministro vamos pegar nela e nada assinaremos sem antes ouvir quem trabalha». O líder do STOP fala em décadas «de roubos e ataques» e pede a atualização salarial, uma avaliação justa e sem quotas, o direito de descontar para a Caixa Geral de Aposentações, uma gestão escolar democrática «e depois há outras situações específicas do pessoal docente, como seja o roubo do tempo de serviço, ou os salários de miséria do pessoal não docente».