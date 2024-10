Famalicão: Acidente de viação condiciona trânsito na N206 (Requião)

Luso Meteo: A semana vai começar com chuva, na aproximação do furacão Kirk a Portugal

Esta segunda-feira, dia 7 de outubro, a região Norte de Portugal irá enfrentar um dia marcado por condições climáticas instáveis, com previsão de chuva forte e persistente. As informações do portal LUSO METEO indicam que a manhã começará com céu muito nublado, podendo haver neblinas e nevoeiros em algumas áreas.

Durante a madrugada, a precipitação será mais intensa, com aguaceiros que podem provocar acumulação de água. À medida que o dia avança, a chuva mover-se-á para sul, mas ainda se farão sentir aguaceiros ao longo do litoral norte, especialmente à tarde. Apesar da previsão de menos chuva no interior, o tempo poderá ser afetado por trovoadas localizadas, especialmente nas zonas mais expostas.

As temperaturas na região Norte estarão amenas, com mínimas entre 11 a 15ºC e máximas que poderão atingir entre 19 a 25ºC. O vento, soprando de sudoeste, será geralmente fraco a moderado, com rajadas que poderão chegar até 50 km/h em áreas mais expostas.

O mar estará agitado, com ondas que podem alcançar os 3 a 4 metros na costa ocidental, podendo ocasionalmente atingir os 5 metros em locais específicos. Os banhistas devem ter cautela, dado que a temperatura da água variará entre 18 a 20ºC.

Em resumo, a região Norte de Portugal deve preparar-se para um dia de instabilidade, com chuva e um mar agitado, num cenário que reflete a aproximação do furacão Kirk aos Açores.

Pode acompanhar as previsões ao detalhe aqui