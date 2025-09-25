Famalicão: Acidente em Calendário faz dois feridos

Famalicão: Projeto da LIPAC de apoio a crianças desfavorecidas contemplado pelo BPI e Fundação ”la Caixa”

A LIPAC – Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária foi uma das contempladas com o Prémio BPI/Fundação “la Caixa” Infância 2025.

O projeto distinguido – “Mãos que Cuidam: Inclusão Social e Bem-Estar Infantil” – vai receber 26.080, 00 euros para apoiar crianças entre os 6 e os 10 anos, oriundas de famílias vulneráveis de Vila Nova de Famalicão.

As crianças terão acesso a consultas de psicologia a preços reduzidos; acompanhamento de um explicador e de um educador social, que será responsável por dinamizar atividades em grupo. Esta intervenção também contempla o apoio de um psicólogo dedicado ao acompanhamento parental, ajudando os pais a fortalecer as suas competências e práticas de parentalidade.

Para Ivone Calafate, presidente da LIPAC, este prémio «é o reconhecimento do trabalho que todos, em conjunto, temos vindo a desenvolver» e representa «uma oportunidade significativa para continuarmos a promover a inclusão social e o bem-estar infantil na nossa comunidade».

O Prémio BPI “la Caixa” Infância distingue anualmente projetos de impacto social que contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades, inclusão social, para o desenvolvimento das gerações mais novas e bem-estar infantil. Este ano, em 140 projetos apresentados por instituições de todo o país, apenas 40 foram distinguidos e premiados.

No total, o BPI e Fundação ”la Caixa” atribui 1,4 milhões de euros a 40 projetos de instituições sociais, que vão apoiar cerca de 33 mil crianças e jovens. Pretende-se quebrar com o ciclo de pobreza, facilitar o desenvolvimento e empoderamento, e potenciar a família como eixo de ação socioeducativa. Entre os premiados encontram-se, por exemplo, ações de inclusão de crianças e jovens migrantes, de combate à discriminação, iniciativas de apoio a novas mães, cursos de parentalidade positiva, apoio terapêutico e programas de desporto inclusivo.

A cerimónia de entrega do Prémio Infância 2025 decorreu no BPI All In One Lisboa, esta terça-feira.