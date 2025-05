Famalicão: Acidente em Cruz faz dois feridos

O INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo conseguiu um novo espaço para o desenvolvimento das suas atividades, depois da intervenção do presidente da Câmara Municipal de Famalicão e da colaboração da administração do Central Park. Recorde-se que esteve quase a perder um dos armazéns, onde desenvolvia o seu trabalho artístico, devido ao aumento da renda.

Porém, as dificuldade continuam: a ausência de resposta do Ministério da Educação para aprovar a formação superior nas Artes do Circo. A primeira licenciatura em circo é um objetivo que está a ser moldado ao longo de dez anos de trabalho. No entanto, Bruno Machado denuncia que, em Portugal, «devido à falta de diálogo, à imensa burocracia e ao desconhecimento generalizado por parte do Estado português sobre a especificidade da arte circense, este processo torna-se praticamente impossível e extremamente penoso».

Recorde-se que o Instituto Nacional das Artes do Circo (INAC) foi inicialmente idealizado pelo casal de artistas Bruno Machado e Juliana Moura e mais tarde fundado pelos dois juntamente com André Borges. Segundo Bruno Machado, «tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento das artes do circo em Portugal». Desde a sua fundação, o INAC «não só impulsionou a produção e a criação artística, como também desempenhou um papel decisivo na estruturação e profissionalização do setor circense em território nacional», acrescenta.

Atualmente, recebe mais de 50 jovens artistas de circo de várias partes do mundo que procuram formação profissional. Ainda segundo Bruno Machado, o impacto do INAC nota-se na programação de festivais e estruturas como o Vaudeville Rendez Vous, o Trengo, o Festival Imaginarius, o CÚPULA Circus Village Festival a MAR em Sines, estruturas de acolhimento e residências artísticas e ainda os Teatros em Portugal. «A grande parte dos projetos que hoje circulam nestes espaços e que são de produção nacional são protagonizados por ex-alunos do INAC, o que revela claramente o papel da instituição na renovação e fortalecimento do setor», sublinha.

Foto: Reprodução Facebook INAC