Famalicão: Acidente na A3 em Cruz faz dois feridos

Esta semana, a Escola Secundária D. Sancho I recebeu uma delegação da Turquia, um grupo de catorze professores de quatro escolas de Bursa que participaram numa atividade de Job Shadowing, de forma a conhecer o sistema de ensino de adultos em funcionamento na escola.

O grupo de professores teve a oportunidade de assistir a algumas sessões de formação dos cursos EFA em horário pós-laboral e realizou várias reuniões com a direção do agrupamento e uma sessão com professores e técnicos do Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão.

No início de junho, serão os formandos do Ensino Recorrente e dos cursos EFA, acompanhados por quatro professores, a viajar até Bursa, na Turquia. O objetivo passa também por conhecer o sistema de ensino de adultos do país e partilhar experiências com formandos e professores locais.