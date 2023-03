Famalicão: Acidente na N206 em Cavalões com vítimas encarceradas

O famalicense Mário Macedo é um dos quatro jovens cineastas nacionais que vão apresentar-se em Cannes, no mês de maio. Através do programa ‘La Factory des Cinéastes’ da ‘Quinzaine des Réalisateurs’ (Quinzena dos Realizadores) de Cannes, que teve o Norte de Portugal como palco, Mário Macedo vai apresentar uma curta-metragem desenvolvida juntamente com a cineasta iraniana, Dornaz Hajiha.

O trabalho está a ser gravado na zona do Porto e do Vale do Ave e estreará na 55.ª edição da ‘Quinzena dos Realizadores’, uma sessão independente realizada em paralelo com o ‘Festival de Cannes’, que decorre de 16 a 27 de maio, e que, este ano, vai dar destaque à produção cinematográfica no Norte de Portugal.

O filme terá a sua estreia mundial no certame e surge como uma alavanca para mercados e projetos internacionais.

A escolha dos quatro realizadores portugueses – Mário Macedo, André Guiomar, Melanie Pereira e Mariana Bártolo -, foi feita pela produtora portuguesa Bando à Parte, de Rodrigo Areias, sediada em Guimarães, através de um processo de candidatura nacional que valorizou o currículo e a existência de projetos futuros, nomeadamente, a perspetiva de desenvolvimento de uma longa-metragem. Mário Macedo enquadrou-se neste rol de exigência.

Mário Macedo apresenta no currículo curtas-metragens como ‘Terceiro Turno’ (2021), ‘Miki Kalafat’ (2021), ‘A Volta da Revolta’ (2018), ‘Maria Sem Pecado’ (2016) e ‘Tio Rui’ (2011). As obras do cineasta têm passado pela programação da Casa das Artes de Famalicão, nomeadamente, nos ciclos do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão.