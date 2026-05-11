Famalicão: Acidente na N206 em Cavalões faz dois feridos

Em mais uma jornada com vários jogos dos escalões de formação do FC Famalicão, o destaque vai para as vitórias dos sub-16 e sub-15, que continuam a atravessar um excelente momento nas respetivas competições.

Os sub-19, deslocaram-se ao Olival para defrontar o FC Porto, num encontro em que a equipa orientada por Pedro Oliveira conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos. Enzo Barros e Alexandre Ayrton assinaram os tentos do empate, mas já perto do apito final os portistas chegaram ao 3-2, resultado que confirmou o título de campeão para a equipa da casa.

O FC Famalicão mantém-se assim com 11 pontos e encerra esta fase frente ao SL Benfica, no próximo dia 16 de maio, às 17h00.

Já os sub-17 empataram a uma bola diante do Vitória SC, com Marco Pereira a apontar o golo famalicense, em partida da 13.ª jornada da fase de apuramento de campeão. A formação orientada por André Teixeira soma agora quatro jogos consecutivos sem perder e ocupa o 6.º lugar, com 19 pontos. Na próxima ronda, desloca-se à cidade dos arcebispos, para medir forças com o SC Braga, num encontro agendado para o dia 16 de maio, às 11h00.

Os sub-16 confirmaram o bom momento de forma e alcançaram a quarta vitória consecutiva, desta vez por 3-1. Pote, Rodrigo Bernardo e Eduardo Jorge marcaram os golos da equipa treinada por Rui Alves. Destaque ainda para Miguel Magalhães, que apesar de não ter marcado nesta jornada, continua a liderar a lista de melhores marcadores desta fase de apuramento de campeão.

O FC Famalicão ocupa atualmente a 3.ª posição, com 25 pontos, apenas a um do segundo, o FC Porto. Na última jornada, os famalicenses deslocam-se à Madeira para defrontar o CD Nacional, no dia 31 de maio, às 11h00.

Por fim, os sub-15 venceram o líder CD Feirense por 1-0, graças a um golo de Afonso Coutinho, em mais uma jornada da fase de manutenção. A equipa orientada por Nuno Oliveira soma agora 23 pontos, ficando a quatro da liderança. Na próxima jornada, recebe o SC Salgueiros, num encontro marcado para o dia 17 de maio, às 11h00.