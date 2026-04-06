Famalicão: ACIF aprova por unanimidade relatório e contas do ano passado

Os associados da ACIF – Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão, reunidos no dia 30 de março, em Assembleia Geral Ordinária, aprovaram por unanimidade o Relatório e Contas do ano de 2025. A reunião decorreu na Casa do Empresário da ACIF.

Relativamente às contas do ano de 2025, e segundo consta de comunicado enviado à imprensa, a ACIF aumentou os seus rendimentos em 15,27%, comparativamente com 2024; enquanto na rubrica dos gastos, verificou-se, durante o ano de 2025, um aumento dos custos na ordem dos 5,28%. Como balanço final, a associação registou um resultado líquido negativo, mas que reduziu na ordem dos 45% em relação ao ano anterior.

Depois da abertura da sessão pelo presidente da Assembleia Geral, Paulo Gomes, o presidente da Direção, Hélder Filipe Costa revelou aos associados presentes as dificuldades sentidas após terem tomado posse, como a necessidade de uma reestruturação interna após a saída de técnicos das áreas da formação e área financeira ou a execução de projetos herdados da anterior Direção, como os Bairros Comerciais Digitais e o respetivo Marketplace ou as Aceleradoras Digitais. O presidente da direção disse que antes de se lamentar prefere «olhar em frente e ir à luta pela concretização de diferentes objetivos».

Hélder Costa também deu conta que a associação cresceu em número de associados ativos e pretende continuar esse crescimento em 2026, sobretudo na área da indústria; quer descentralizar cada vez mais os seus serviços, marcando presença mais efetiva nas Vilas do concelho, à semelhança com o que já fez em Ribeirão, onde criou um Espaço ACIF na Junta de Freguesia de Ribeirão; pretende apostar na Campanha de Natal. Informou que em 2025 já introduziu algumas novidades, como a iluminação da Casa do Empresário, a decoração de ruas e montras do Comércio Tradicional e a circulação do comboio de Natal nas Vilas de Ribeirão, Joane e Riba d’Ave.