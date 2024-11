Famalicão: ACIF e Refood apelam ao comércio tradicional para dar presentes a pessoas carenciadas

A Liga Portugal revelou, esta sexta-feira, os horários das jornadas 13 a 19 da Liga Portugal Betclic.

Depois da visita ao Estoril, na décima segunda jornada, marcada para o dia 1 de dezembro, às 15h30, na jornada seguinte, o Famalicão recebe o Porto às 20h30, do dia 7 do mesmo mês.

Depois, no dia 16, o conjunto de Armando Evangelista visita o Braga, jogo marcado para as 18h45. Na jornada 15 da Liga Betclic, marcada para o dia 21 de dezembro, o Famalicão recebe o Farense, às 15h30. Na ronda seguinte, a 30 de dezembro, volta a jogar em casa, às 20h15, com o Santa Clara.

Na jornada 17 da I Liga, já em janeiro, no dia 5, às 18 horas, visita o Casa Pia, para no dia 17, às 20h15, jogar no Estádio da Luz, diante do Benfica. Na jornada 19, a 25 de janeiro, às 15h30, recebe o Estrela da Amadora.

Foto: FC Famalicão