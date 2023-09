Famalicão: ACIF junta antigos e atuais diretores em convívio

Teve lugar, esta terça-feira, uma sessão de esclarecimento sobre o “Cheque-Formação +Digital”, com a presença do chefe de equipa do Projeto de Transição Digital do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Luís Manuel Ribeiro apresentou esta medida lançada recentemente pelo Governo, bem como esclareceu todas as dúvidas dos empresários presentes.

A abertura da sessão foi feita pelo presidente da direção da ACIF. Fernando Xavier Ferreira congratulou-se com a presença do responsável pela Transição Digital do Instituto do Emprego e Formação Profissional, realçando o papel ativo que a ACIF tem na comunicação com os associados. O vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, colocou o foco na importância da qualificação e realçou a parceria entre a ACIF e o Município de Famalicão na questão da formação.

A medida já tem o período de candidaturas aberto, com os interessados a poderem ter acesso a um cheque para formação, com um valor total até 750 euros. Este é um novo apoio lançado pelo Governo, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, que pretende promover o desenvolvimento de competências digitais, estimulando a manutenção dos postos de trabalho, a progressão e a empregabilidade.