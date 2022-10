Famalicão: ACIP abre curso de cozinheiro/a

No âmbito do projeto bilateral Erasmus+, a Escola D. Sancho I recebeu, de 9 a 14 de outubro, um grupo de 6 alunos e 2 professoras do Liceu Voltaire, de Craiova, na Roménia.

O intercâmbio permitiu a realização de várias atividades, como um peddy paper pela cidade, e um piquenique, organizado pelas oito alunas da D. Sancho I envolvidas no projeto, e várias visitas.

A sessão de boas-vindas, que decorreu no dia 10, no auditório da Escola Secundária, teve a exibição de números de dança e de música tradicional portuguesa a cargo do grupo anfitrião. Depois, os alunos apresentaram as cidades e escolas dos países envolvidos e visitaram as instalações do estabelecimento de ensino. Seguiu-se uma visita à Casa da Juventude” onde decorreram alguns jogos e desafios relacionados com a temática europeia.

Ao longo da semana, os parceiros romenos assistiram a várias aulas e participaram num workshop de culinária dinamizado pelo formador do curso de Restaurante-bar, Nuno Salgado, sobre sabores e paladares da nossa terra. A agenda da mobilidade contou com as habituais visitas a cidades vizinhas, como Guimarães, Braga e Porto.

O programa terminou com um jantar de despedida que reuniu alunos e professores dos dois países, onde houve a oportunidade para momentos de reflexão e agradecimento pelas experiências vividas.

Esta mobilidade, para além de reforçar a aprendizagem de línguas estrangeiras, permitiu desenvolver competências ao nível da cidadania e da inclusão, focando-se, igualmente, na promoção de um diálogo intercultural e de colaboração entre os dois países, de modo a potenciar o conhecimento sobre a Europa, as suas instituições e os valores comuns que nela habitam.

Na segunda semana de novembro, a comitiva portuguesa desloca-se à cidade romena para completar este intercâmbio de aprendizagem.