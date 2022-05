Famalicão: ACIP celebra aniversário com livro sobre a violência doméstica

Mário Passos marca presença no XV Encontro COTEC Europa

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, participou, esta quarta-feira, no XV Encontro COTEC Europa que teve lugar no Theatro Circo, em Braga, com a presença dos Chefes de Estado dos três países COTEC – Portugal, Espanha e Itália.

Sob o mote «A Cultura ao Encontro da Inovação», foram discutidos temas relacionados com a importância da cultura para estimular a criatividade e a inovação, no sentido de gerar diferenciação competitiva, resultados económicos positivos, criação de valor acrescentado e coesão social para as empresas.

Organizados desde 2005, os Encontros COTEC Europa realizam-se anualmente em Espanha, Itália e Portugal e contam com a participação de líderes empresariais, decisores políticos e académicos de todos os setores de atividade económica, bem como com a presença dos Chefes de Estado dos três países da Europa do Sul. Os encontros constituem um espaço de debate e reflexão sobre o papel da inovação enquanto estratégia competitiva, e têm como principal propósito o reforço da competitividade empresarial europeia.

A COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação, presidida desde 2018 pela famalicense Isabel Furtado, CEO do TMG Automotive, do Grupo Têxtil Manuel Gonçalves, é uma associação privada sem fins lucrativos, com o estatuto de instituição de utilidade pública. É a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da inovação e cooperação tecnológica empresarial, englobando empresas multinacionais, grandes grupos nacionais e PME’s, de vários setores de atividade.

Constituída em 2003, a associação tem o apoio do Presidente da República, que ocupa, atualmente, o cargo de presidente da Assembleia Geral da COTEC Portugal.