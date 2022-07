Famalicão: ACIP no Espaço Guimarães com projeto solidário

Dando continuidade à ligação com o Espaço Guimarães, os utentes da ACIP, cooperativa de intervenção Psico-social de Famalicão estão a trabalhar num projeto que transforma as antigas lonas de comunicação do centro comercial em malas de senhora e carteiras de senhor.

Este projeto que é de economia circular e de solidariedade permite às crianças e jovens portadoras de deficiência manterem-se ativas e criativas.

Assim, até 6 de agosto, estes jovens vão estar no piso 1, junto ao Balcão de Informações, com um espaço exclusivo onde vão vender bolsas femininas e masculinas. Os preços variam entre os 4€ e os 5€, e todas as verbas angariadas são destinadas à ACIP, com o objetivo de patrocinar uma viagem a estes talentosos artesãos e para a compra de equipamentos que melhorem a sua qualidade de vida.

No projeto “Corações sem Barreiras” deste verão, estão aliados dois valores fundamentais do centro comercial, a responsabilidade social e ambiental, em linha com a política de responsabilidade corporativa ActForGood®.