Famalicão acolhe fórum sobre Defesa e Inovação com Nuno Melo e Paulo Portas

O 6.º Fórum Económico Famalicão Made In é sobre o tema: “A Melhor Defesa é a Inovação”. Está marcado para o dia 29 de abril, a partir das 14 horas, na Casa das Artes de Famalicão.

Entre o leque de oradores convidados está o ministro da Defesa Nacional. Mas o evento, organizado pelo Município de Famalicão e a que o semanário Expresso se associa, reunirá, ainda, líderes empresariais, investigadores e decisores públicos.

O objetivo é debater a forma de consolidar ecossistemas tecnológicos robustos, acelerar a transferência de conhecimento e criar condições para que empresas inovadoras possam escalar soluções críticas para mercados globais, bem como partilhar oportunidades de negócio na área da Defesa. Famalicão é aqui o centro da discussão, um concelho de forte dinâmica industrial e de inovação.

Recorde-se que este tema é particularmente oportuno num contexto de crescente exigência e instabilidade geopolítica.

A abertura do Fórum, às 14h30, estará a cargo do presidente da autarquia, Mário Passos, e do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a que se seguirá Paulo Portas para falar sobre “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania económica competitiva”.

O primeiro painel é dedicado ao tema “Competitividade e Inovação na Indústria” e contará com as intervenções de José Rui Felizardo, CEO do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento; Pedro Petiz, diretor de Desenvolvimento Estratégico do grupo empresarial TEKEVER; de Braz-Costa, diretor-geral do CITEVE e presidente do CeNTI. Antes da sessão de encerramento, marcada para as 17h00, decorrerá ainda uma segunda mesa redonda sobre “Oportunidades de Negócio na Defesa”, com as participações de Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal Defense; António Baptista, diretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e de Fernando Cunha, CEO da Beyond Composite.

As duas mesas redondas serão moderadas por Ricardo Costa, jornalista da SIC Notícias e Expresso. A apresentação do evento estará a cargo da jornalista da SIC, Cristina Freitas.

Inscrições a decorrer em www.famalicaomadein.pt.