Famalicão: Acólitos de Santo Adrião vendem velas

A contar para a primeira jornada do Campeonato Placard Hóquei Patins, o FAC perdeu (2-7), com o FC Porto. No jogo que se realizou esta quinta-feira, no Pavilhão Municipal, o grande destaque vai para Gonçalo Alves que apontou seis dos sete golos do Porto. O famalicense abriu a contagem, de penálti, ao minuto 17, e bisou dois minutos depois. O Famalicense reduziu por Juanjo López, de livre direto, e Gonçalo Alves marcou o terceiro para os dragões, também de livre direto, fazendo o 1-3 ao intervalo. No segundo tempo, mais três golos do capitão portista e outro de Roc Pujadas. Hugo Costa, de penálti, fixou o resultado nos 2-7, a 15 segundos do final da partida.

Este fim de semana joga-se a segunda jornada. No sábado, às 21 horas, o Riba d´Ave/Sifamir joga em casa do Turquel, enquanto que no domingo o FAC vai a Lisboa para defrontar o Sporting.

Foto: FAC