Famalicão: Acordo permite utilização parcial do novo cemitério de Riba de Ave

Recorde-se que a nova ala deste cemitério está há quase dez anos sem poder ser utilizada por ordem judicial, em virtude das queixas de vizinhos de que o espaço não cumpre a lei. Em maio deste ano, o executivo local pediu ao tribunal que permitisse a utilização do espaço, alegando que as circunstâncias se alteraram desde que a proibição foi decretada, corria o ano de 2016.
Os vizinhos reclamam que a área de ampliação não cumpre os dez metros de afastamento das habitações, que tapa a exposição solar, viola a privacidade e não respeita as regras de escoamento de águas. Por isso, em 2015, avançaram com uma providência cautelar. Nesse âmbito, o juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga decidiu proibir o uso daquela parcela de terreno para fins cemiteriais. Nessa altura, a Junta de Freguesia pediu a suspensão deste impedimento, mas o tribunal não aceitou. Desde então, ninguém foi enterrado no espaço ampliado do cemitério da vila ribadavense.