O Forjães, que no passado fim de semana recebeu e perdeu, 2-0, com o GD Joane, partida a contar para a segunda jornada da pró nacional da AF Braga, acusa adeptos do clube famalicense «de racismo e xenofobia».

Em comunicado, a Comissão Administrativa do clube visitado escreve que um grupo de adeptos da equipa visitante, «que não representa, naturalmente, a generalidade dos adeptos nem a população de Joane, terá dirigido comportamentos e manifestações de cariz racista e xenófobo a um jogador do Forjães SC».

Na defesa do seu atleta «e dos valores que devem reger o futebol, o desporto e a sociedade em geral, manifestamos o nosso mais profundo repúdio por estas ações». Desconhecendo se estes acontecimentos constam do relatório da equipa de arbitragem ou do auto/relatório das autoridades presentes no local, esta posição do Forjães «serve como alerta e apelo às entidades competentes para que os mesmos sejam devidamente averiguados».

Também em comunicado, o GD Joane repudia e condena qualquer qualquer comportamento de cariz xenófobo ou racista; nota que durante o jogo não foi acionado qualquer protocolo ou procedimento relativo aos factos descritos pelo Forjães, «nem as situações relatadas foram presenciadas pelas equipa de arbitragem ou pelas autoridades policiais presentes».

O Joane diz que «antes de serem retiradas conclusões», aguarda que a situação seja averiguada pelas entidades competentes. Mostra-se disponível para colaborar e caso se venham a verificar comportamentos menos adequados dos seus adeptos, «desde já condena esses mesmos atos de forma inequívoca e sem qualquer reserva».