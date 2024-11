Famalicão: AD Carril celebra 40 anos de história

Cerca de 350 pessoas associaram-se ao 40.º aniversário da Associação Desportiva Carril. Da comemoração, que decorreu no passado sábado, fez parte a apresentação de uma exposição fotográfica que retrata a história, feitos e conquistas da coletividade de Mogege.

A festa de aniversário, que teve outros momentos, contou as presenças do vereador do Desporto, Pedro Oliveira, que teve a companhia do autarca local, Carlos Lima, e do padre Avelino Mendes.

A coletividade agradece estas presenças, bem como dos patrocinadores, cujo apoio foi fundamental «para tornar esta celebração inesquecível».