Famalicão: AD Carril leva sócios e população a Ribeira de Pena

Sete educadoras do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco participaram no Ubuntu Fest 2023 que decorreu em Viana do Castelo, de 16 a 18 de julho, e que contou com cerca de 500 participantes, de todo o país, entre educadores, alunos e convidados especiais, sob o lema “Eu sou porque tu és”.

A palavra “Ubuntu” é uma combinação de dois termos: “Ntu” que significa pessoa e “Ubu” que quer dizer tornar-se. Esta filosofia assenta em cinco pilares: autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e serviço.

Na noite do dia 16, nos Serviços Centrais do IPVC, houve atuações de folclore (grupo etnográfico de Areosa e da Associação dos Antigos Orfeonistas da Universidade do Porto) que alegraram com música, dança e boa disposição.

Durante a manhã do dia 17 de julho, depois dos discursos iniciais dos representantes locais, do governo e de Rui Marques, três convidados internacionais discursaram: Bárbara Nussbaum, fundadora de Finding Us in Music, Pepe Laguna, da Fundação SM e Marcus Barão, presidente do Conselho Nacional de Juventude do Brasil. Do painel de convidados fizeram ainda parte Alexandra Marques, da Fundação Aga Khan e Carlos Alberto Gonçalves, da Casa Mendes Gonçalves. A primeira manhã do evento contou ainda com alguns momentos musicais.

Na tarde do dia 17 julho, decorreram workshops e dois momentos de sessões paralelas, com os temas “Ubuntu em Portugal e no Mundo” e “Viana fica no Coração”. Em paralelo, tiveram lugar as Jornadas Científicas, um encontro do Conselho Científico da Academia de Líderes Ubuntu que analisou os resultados e estudos sobre o método Ubuntu com a comunidade educativa. O diretor do agrupamento, o professor Carlos Teixeira, esteve também presente nessas sessões.

O último dia foi dedicado a Nelson Mandela e ao seu legado de paz e liderança servidora. Durante a manhã, realizaram-se vários debates sobre a construção de pontes e a liderança sob a lente Ubuntu, a partir do testemunho de oradores internacionais vindos da África do Sul, dos Estados Unidos da América, do Quénia e de Espanha.

No final da manhã, realizou-se um peddy papper que incentivou à descoberta da cidade de Viana do Castelo; realizou-se, ainda, uma reunião do Conselho de Diretores. À tarde, foi inaugurada a praça Nelson Mandela, seguida pelo depoimento de Fátima Matos, presidente da Casa Pia, sobre liderança servidora.