Famalicão: AD Castelões apurada para a final da Taça AFSA

A administração do Theatro Circo anunciou a saída de Paulo Brandão da direção artística, baseando esta saída com a necessidade de uma renovação, sem adiantar quem será o sucessor.

Segundo escreve a RUM, que teve acesso ao comunicado, a administração do Theatro Circo diz que os 10 anos de Paulo Brandão à frente da instituição artística permitiram «uma afirmação qualitativa e quantitativa da sua programação cultural». Acrescenta que esta «mudança surge no momento certo para estruturar o novo ciclo que começa com a preparação de Braga 2025 Capital Portuguesa da Cultura e que tem como horizonte a estratégia Braga 2030».

O famalicense, que já foi diretor artístico da Casa das Artes de Famalicão, estava na direção do Theatro Circo há 10 anos, mas já tinha estado entre 2006 e 2010.

A administração do Theatro Circo agradece a Paulo Brandão «a entrega, a qualidade e a irreverência com que pensou, estruturou e executou mais de uma década de programação de reconhecido relevo local, nacional e internacional». Refere que «foi com ele que, desde o final de 2013, abraçamos o desafio de erguer o Theatro Circo como referência de cultura de Braga para Braga e para todo o Norte de Portugal e Galiza. Por tudo isto estamos certos de que o seu nome estará sempre ligado à história deste Theatro».

No comunicado, refere ainda que os desafios que hoje o Theatro, a empresa municipal e a cidade enfrentam exigem «uma maior integração infraestrutural do setor cultural, um aprofundamento das ligações com as diferentes fibras que compõem o rico tecido cultural da cidade, um retrabalhar das disciplinas artísticas que sobem ao nosso palco e a procura da inovação na relação com a comunidade e na mediação de públicos».