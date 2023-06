Famalicão: AD Castelões vence Taça Concelhia de futsal

O Castelões é o novo titular da Taça Concelhia de futsal, vencendo na final a ACURA.

A vitória, por 2-1, resulta da reviravolta no marcador após o intervalo, que terminou com a equipa de Avidos na frente do marcador. No segundo tempo, o Castelões virou o resultado e conquistou o troféu.

Recorde-se que a final four da Taça Concelhia decorreu durante este fim de semana no Pavilhão Municipal. Este domingo, dia da final, foram entregues os troféus aos vencedores dos campeonatos – Outeirense, 1.ª divisão; Barrimau, 2.; e Pedome, em veteranos, equipa que logrou a dobradinha ao vencer a Taça, também este domingo, diante do Covense.

A festa do futsal concelhio é, como sempre, uma organização da Associação de Futebol Salão Amador de Famalicão que, este ano, inovou no final da época ao criar a final four da Taça Concelhia.