Famalicão: AD Ninense apresenta equipas de formação a 19 de outubro

Depois da primeira vitória (2-0) na Liga BPI, no passado domingo, diante do Clube Albergaria, a equipa feminina do Famalicão volta a jogar em casa, desta feita com o Torreense.

A partida, da sexta jornada do principal campeonato nacional feminino, joga-se ao final da manhã de sábado, às 11 horas, no campo n.º 2 do Estádio Municipal.

As jogadoras de Rita Castro e Silva, que têm uma partida em atraso, terão pela frente um adversário que soma 6 pontos, o dobro das famalicenses.

Recorde-se que nas três primeiras jornadas, as famalicenses defrontaram e perderam com as principais equipas nacionais: Braga, Sporting e Benfica. No calendário, a quarta jornada levava o Famalicão ao reduto do Valadares Gaia, mas o jogo foi adiado para o dia 11 de dezembro.