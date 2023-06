Famalicão: AD Ninense completa esta sexta-feira 53 anos de dedicação ao desporto

Ao longo deste ano o Município de Famalicão vai investir cerca de 328 mil euros no apoio a 342 famílias do concelho a suportarem o custo das rendas. Estes apoios, no âmbito do programa Casa Feliz – Apoio à Renda, sofreu um aumento relativamente ao ano anterior, quando o valor municipal se cifrou nos 292 mil euros para auxiliar 303 famílias.

«Em Famalicão estamos atentos àquelas que são as reais necessidades das pessoas e o Casa Feliz tem sido, ao longo dos anos, um bom exemplo do quanto a Câmara Municipal está focada nos seus cidadãos, nomeadamente, no seu bem-estar e qualidade de vida», refere o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, relembrando ainda que a área social representa a maior fatia do Plano e Orçamento para este ano.

Uma das beneficiárias deste apoio é Maria Amélia (nome fictício). Foi «sempre pessoa de muito trabalho», mas aos 60 anos e um problema numa perna, devido a um acidente, trabalha apenas umas horas num Take Away de Famalicão, «para não estar em casa parada, mas sobretudo para não viver com as ajudas dos filhos».

A viver num T1 arrendado na cidade, Amélia recebe 75 euros por mês «que no fim das contas representam uma ajuda muito boa. É o segundo ano que me candidato e, felizmente, o segundo como beneficiária».

Este foi, também, o valor do apoio atribuído a Mariana Silva, residente na freguesia do Louro. «É uma ajuda grande para a minha família que tem perdido rendimentos por força das licenças que temos metido para acompanhar a minha filha que enfrenta problemas de saúde», explica.

Os apoios são divididos em três escalões. O escalão A corresponde a um apoio mensal de 100 euros e foi atribuído a 113 candidatos. O subsídio mensal relativo ao escalão B é de 75 euros e foi atribuído a 183 candidatos. O escalão C corresponde a um apoio mensal de 50 euros e foi atribuído a 46 candidatos.

Para além da vertente de apoio às rendas, em vigor desde 2012, recorde-se que o programa Casa Feliz arrancou em 2005 com uma vertente de apoio às obras. Com este projeto, as famílias que mais precisam têm acesso a um apoio financeiro até 5 mil euros para a realização de obras de reparação da habitação, proporcionando as condições mínimas de bem-estar.