Famalicão. AD Ninense promove equipa técnica dos juvenis para os juniores

Famalicão: Renovada Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco é inaugurada no Dia do Concelho

A renovação, ampliação e modernização da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco será inaugurada a 28 de setembro, dia em que o município celebra 188 anos de concelho, em cerimónia agendada para as 17h30. Até lá, e a partir da próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, as instalações provisórias instaladas no Centro Pastoral e Paroquial de Famalicão, encerram ao público para transferência de equipamento para as novas instalações.

A nova Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco resulta de uma profunda intervenção executada pela empresa Costeira sob projeto do arquiteto João Marta, autor do desenho do edifício inaugurado em 1992. Com esta intervenção, o edifício fica adaptado às exigências contemporâneas do estudo e da leitura a partir da valorização dos diferentes espaços, entre os quais se encontra a Biblioteca Eduardo Prado Coelho, o Fundo Local, e as diferentes salas de leitura e de audiovisuais.

Recorde-se que a Biblioteca Municipal de Famalicão nasceu em 1913, na altura na cave dos Paços do Concelho. Em 1987, entra para a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e um ano depois é lançada a primeira pedra para a construção do novo edifício, na presença de Mário Soares. Passados quatro anos, a 1 de junho de 1992, é inaugurado o edifício com 2400m2, no Parque de Sinçães. A cerimónia associou-se às comemorações do aniversário da morte do seu patrono Camilo Castelo Branco e ao Dia Mundial da Criança.