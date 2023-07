Famalicão: AD Ninense regressa sábado para os exames médicos

No próximo fim de semana, dias 22 e 23 de julho, a Paróquia de S. Tiago de Antas celebra a festa do seu padroeiro, S. Tiago. As festividades incluem também as bodas de prata da ordenação sacerdotal do padre Duarte Nuno Matos da Rocha, natural de Antas e atual pároco de Nossa Senhora da Lapa e de S. José de Ribamar, no arciprestado de Vila do Conde e Povoa de Varzim.

O convite é lançado a todos para participarem nestas festividades, que incluem igualmente a Mostra Comunitária, que apresenta a dinâmica da freguesia.

No sábado, abertura, às 9 horas, com a Fanfarra dos Escuteiros e pequeno-almoço nas tasquinhas; 10 horas, demonstração de karaté; 12 horas, almoço nas tasquinhas; 14h30, torneio de sueca; 15 horas, demonstração de primeiros socorros; 16 horas, dinâmicas escutistas; 16h30, demonstração de karaté; 17h30, atuação musical pelo GALA; 18 horas, bailado; 19 horas, eucaristia vespertina; 20 horas, jantar nas tasquinhas; 22 horas, concerto com Costinha e Banda.

No dia 23 de julho, pequeno-almoço nas tasquinhas; 10 horas, procissão de S. Tiago (igreja antiga – cruzeiro – igreja nova); 10h30, eucaristia de S. Tiago e bodas de prata do p. Nuno Rocha; 12h30, almoço nas tasquinhas; 14h30, cortejo e leilão de oferendas (zonas 4 e 5); 16 horas, atuação do Grupo Etnográfico de Stª Maria de Oliveira. Durante a tarde haverá porco no espeto.