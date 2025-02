Famalicão: AD Oliveirense (3.º) visita o líder Celoricense

Este fim de semana o piloto famalicense regressa à competição, com a primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). Na Baja TT Montes Alentejanos, na região de Beja, Tiago Reis vai estar ao volante de um TAURUS T3 MAX, carro que já usou no final da época passada.

Para 2025, o objetivo «é andar na luta pelos melhores lugares do pódio, quer na categoria T3, quer em termos absolutos». Sobre o carro, o fradelense diz que «é muito competitivo. Trazemos algumas novas evoluções para este ano, mas, acima de tudo, temos muita confiança nos indicadores de performance que nos deu no final da temporada passada».

Ao lado de Tiago Reis vai estar o Paulo Fiúza «que tem uma larga experiência e contamos com ele para o papel tão importante que um navegador tem no todo-o-terreno», refere Tiago Reis.

A Baja TT Montes Alentejanos tem as verificações técnicas no dia de hoje, reservando para amanhã, sexta-feira, o prólogo, com cerca de nove quilómetros. No sábado e no domingo realizam-se o primeiro e segundo sectores selectivos, ambos com cerca de 170 quilómetros cronometrados.