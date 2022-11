Famalicão: AD Oliveirense abre projeto desportivo ao futebol feminino

A Associação Desportiva Oliveirense realiza, na noite do dia 8 de novembro, a partir das 20 horas, um treino de captação para futebol feminino. Trata-se do primeiro momento do novo projeto do clube de Oliveira Santa Maria, com vista à criação de equipas femininas no seu universo desportivo.

O treino, que decorre no Estádio de Ribes, é aberto a jovens nascidas entre 2006 e 2009. Mais Informações pelo 914 718 182, 913 025 920, 914 873 932, ou geral.ado1952@gmail.com e adoliveirenseformacao@gmail.com

O clube foi abordado por várias jovens interessadas na prática do futebol, mas não a tempo de definir um projeto que pudesse, já na presente época desportiva, competir. No entanto, com os treinos que agora se iniciam, as pausas competitivas serão aproveitadas para a realização de jogos amigáveis.