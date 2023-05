Famalicão: AD Oliveirense é Entidade Formadora 2 estrelas

O lugar de sonho das crianças, este fim de semana, será o Parque da Devesa. Nos dias 3 e 4 de junho, não vão faltar as oficinas, jogos, música, teatro, pinturas faciais, insufláveis, e muito mais. Tem entrada livre e vai funcionar entre as 10h e as 12h30 e das 15h às 19h.

Está prevista também a ‘Hora do Piquenique’, um convite a estender mantas e saborear a refeição imbuídos na natureza. A hora do almoço acontece entre as 12h30 e as 15h, nos dois dias.

À tarde, das 15h às 19h, será hora de ir ‘À boleia dos pássaros’ com uma visita à instalação ‘Cidade Orizuro’, na Casa do Território.

No sábado, 3 de junho, realiza-se a caminhada ‘Trilhos em Família’, com a presença das atletas Dulce Félix, Rosa Mota e Aurora Cunha, com início às 17h, na Avenida de Santiago, e organização a cargo da APEBAF – Associação de Pais da Escola Conde São Cosme.

Este dia encerra com um espetáculo de dança pela An-Dança – Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, Apolo Famalicão, Crescer Além da Dança – Associação para o Ensino e Desenvolvimento da Dança, Academia Gindança, ARTIS – Academia de Bailado de Famalicão e Associação de Ginástica – ESACRO, no anfiteatro ao ar livre do Parque da Devesa, pelas 19h00.

Já no domingo, pelas 16h30, o ‘Lugar do Sonho’ recebe o espetáculo ‘Pela Ponta do Nariz’, pel’O Som do Algodão, que, em jeito de celebração dos 50 anos de histórias de Luísa Ducla Soares, vai “vestir os bichos como se fossem gente, transformando os dedos da mão em estrelas de cinco pontas”.

A antecipar estes dois dias de festa, referência para o concerto solidário à luz das velas na noite de 2 de junho, com o nome ‘A Luz da Esperança’ e protagonizado pela ArtEduca, no anfiteatro do Parque da Devesa, às 21h00. De referir que este espetáculo, organizado pela Mim’Arte Spa, tem como mote “Vamos acender a luz da esperança em crianças com cancro” e visa homenagear todos os doentes oncológicos, e angariar fundos para a compra de um artromotor, um aparelho utilizado na recuperação de crianças operadas a tumores ósseos e em tratamentos de fisioterapia, e que não existe atualmente no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. O concerto tem entrada livre e o donativo pode ser feito durante o evento.

Refira-se que o ‘Lugar do Sonho’ é uma iniciativa do Município de Vila Nova de Famalicão desenvolvida em parceria com 25 instituições do concelho, ligadas à saúde, desporto, apoio social e cultura.

Toda a programação da Dia Mundial da Criança em Famalicão está disponível em www.famalicao.pt/dia-mundial-da-crianca-2.