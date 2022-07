Famalicão: AD Oliveirense já garantiu 10 reforços

O guarda-redes Luiz Júnior renovou, até 2027, com o FC Famalicão. O anúncio da SAD famalicense foi feito esta segunda-feira com o jovem a assumir «que esta renovação significa muito para mim. É uma prova de confiança no meu trabalho e pretendo continuar a ajudar o clube a alcançar os objetivos». Deste modo, Júnior está agradecido ao clube que lhe abriu as portas do futebol europeu, manifestando a sua alegria «por representar uma equipa onde me sinto muito acarinhado pelos adeptos».

O prolongamento do contrato é, assim, mais um passo na trajetória do guarda-redes que depois de ter evoluído nos sub-19 e sub-23, integrou o plantel principal em 2020/2021, época na qual teve a oportunidade de cumprir a estreia no principal escalão do futebol português.

Com 21 anos, Luiz Júnior totaliza mais de 60 jogos pela equipa principal do Futebol Clube de Famalicão, dos quais mais de 50 foram cumpridos na I Liga.