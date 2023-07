Famalicão: AD Oliveirense já prepara a nova época

O Famafolk – Festival Internacional de Folclore de Vila Nova de Famalicão, que tem lugar entre os dias 4 e 6 de agosto, conta com cinco grupo internacionais e três portugueses: o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, o Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo e o Grupo Folclórico Santa Cruz Vila Meã, de Amarante.

Mas a riqueza deste festival é a possibilidade de mostrar a cultura de outros povos. Neste caso, foram convidados grupos da Bolívia e Colômbia, mas também do Canadá, da Geórgia e Eslováquia.

O festival arranca na primeira sexta-feira de agosto, dia 4, com a cerimónia oficial de abertura marcada para os Paços do Concelho, pelas 14h30. Neste dia também acontece o workshop “Danças do Mundo”, na Praça – Mercado Municipal de Famalicão, com início pelas 15h30. Às 21h30, terá lugar a gala de abertura do festival, também nos Paços do Concelho.

No sábado, dia 5 de agosto, o festival muda-se para a terra de Camilo Castelo Branco, no Parque da Freguesia de Seide, pelas 21h30.

O último dia fica marcado pela tradicional ‘Celebração Ecuménica’, que todos os anos integra o cartaz do festival, às 11h00, na Igreja Paroquial de Joane. Segue-se a Gala de Encerramento no Parque da Ribeira, também na freguesia de Joane, pelas 15h00. Participam todos os grupos convidados: Dança Acuarela Boliviana; Georgian Folcloric Dance Group of University GIPA, da Geórgia; Ballet Folclorico de Casanare, da Colômbia; Ensemble Folklorique Les Éclusiers, do Canadá; Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, da Eslováquia; o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, o Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo e o Grupo Folclórico Santa Cruz Vila Meã, de Amarante.

Recorde-se que o festival é promovido pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão. Refira-se, também, que está em processo de candidatura ao selo CIOFF, do Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais, sendo este o primeiro de três anos de avaliação da parte desta entidade, parceira oficial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e acreditada para o Comité de PCI – Associação Portuguesa para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial.