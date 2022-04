Famalicão: AD Oliveirense já subiu à Pró Nacional da AF Braga

A nona edição do Torneio Internacional Cidade de Famalicão, integrado no Portugal Chess Tour 2021/2022, decorre de 25 a 30 de julho, período em que Famalicão será a capital do xadrez nacional.

A prova é organizada pelo Clube de Xadrez A2Didáxis, com o apoio da FPX – Federação Portuguesa de Xadrez, AXDB – Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Cooperativa de Ensino Didáxis.

No Complexo Desportivo Vale S. Cosme, sede do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis, viver-se-ão emoções fortes durante 9 sessões, com o aliciante de reunir 4000 euros em prémios monetários pela primeira vez. Depois de 8 edições consecutivas na categoria C, o reforço do prize-money eleva este torneio para a categoria B, sendo mais um aliciante à participação dos melhores jogadores nacionais e referências do xadrez internacional. O vencedor levará para casa 1200 euros.

O sítio oficial do TICF, www.ticfxadrez.com, já disponibiliza todas informações da atual edição, bem como, apresenta o histórico das edições transatas, afirmando-se Vila Nova de Famalicão como um polo xadrezístico quer a nível formativo, competitivo e, também, organizativo.

Mais informações:

www.ticfxadrez.com

https://portugalchesstour.fpx.pt/web/pt/torneio/Fam

http://chess-results.com/tnr556872.aspx?lan=10