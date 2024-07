Famalicão: AD Oliveirense prepara intervenção profunda no exterior do estádio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, esta quinta-feira, Carlos Vieira de Castro, com a Ordem de Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial. A distinção foi entregue em cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, com empresário acompanhado da família e de alguns amigos.

A insígnia distingue “quem haja prestado, como empresário ou trabalhador, serviços relevantes no fomento ou na valorização das indústrias.”

O famalicense Carlos Henrique Azevedo Vieira de Castro é o principal acionista e presidente do Conselho de Administração da Vieira de Castro – Produtos Alimentares, SA, dedicando-se, nos anos mais recentes, a um projeto na área vitivinícola, em Melgaço.

O empresário e mecenas será, também, homenageado este sábado, pela Casa da Memória Viva, no decurso de um almoço que terá lugar no Centro Pastoral, com a presença de cerca de duas centenas de pessoas

Em 1968, com apenas 20 anos de idade, Carlos Vieira de Castro integrou pela primeira vez a direção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, à qual presidiu entre 1994 e 2006. Nessa qualidade, teve assento na direção da Liga dos Bombeiros Portugueses, entre 1998 e 2006, e da Federação dos Bombeiros do Distrito de Braga, entre 1995 e 2006. A sua dedicação à causa dos bombeiros mereceu-lhe, de resto, o reconhecimento das corporações de Voluntários de Famalicão e Famalicenses, de Barcelos e Barcelinhos, de Esposende e Fão e de Celorico de Basto. Estas sete instituições atribuíram-lhe o estatuto de sócio benemérito ou honorário.

Foi também distinguido pelo Lions Clube de Vila Nova de Famalicão, de que foi um dos fundadores, e pela Lions Club International Foundation.

De igual modo, em 2017 o Rotary Club de Famalicão homenageou-o pelo seu percurso empresarial, de que faz parte igualmente a atividade desenvolvida enquanto administrador da AESBUC – Associação para a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, entre 1998 e 2006.

Esteve ainda ligado, como dirigente local, à Liga Portuguesa Contra o Cancro, ao Círculo de Cultura Famalicense (CIDADE HOJE), de que foi fundador, em 1986, e ao CDS/PP. Foi também fundador e integra os corpos sociais da Mais Plural, IPSS, sedeada em Gavião.

Todavia, o Grupo Recreativo Musical – Banda de Famalicão é a instituição a que se dedica há mais tempo, tendo ocupado, desde 1968, vários cargos nos respetivos corpos sociais, e o seu apoio mecenático contribuiu para o seu reapetrechamento instrumental.

O empresário e filantropo foi, ainda, homenageado em 2018, com o município a atribuir-lhe o título de cidadão honorário.