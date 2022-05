Famalicão: AD Oliveirense presta homenagem a José Torres

O presidente da Câmara Municipal partilhou, na sua página pessoal do Facebook, o cartaz das Festas Antoninas, que vão decorrer na cidade entre 9 e 13 de junho.

Do programa, que abre com a inauguração da exposição das Cascatas de Santo António, realce para a tarde do primeiro dia com as Marchas Infantis; na noite do dia 12, decorre o Desfile das Marchas Antoninas, que terminará com a exibição no palco que estará montado em frente aos Paços do Concelho. Na manhã do dia 13 (feriado municipal), celebra-se a missa solene, finda a qual é distribuído o pão de Santo António. A festa maior do concelho de Famalicão termina com a entrega dos prémios às marchas, na Praça D. Maria II (18h30), com o concerto de Diogo Piçarra, às 22 horas, no Parque da Devesa e com uma sessão de fogo de artifício do mesmo local.

A programação ao longo destes dias reúne, ainda, inúmeras atividades culturais, recreativas, desportivas e concertos que são já tradição nesta secular festa.