Tal como o plantel, que se apresenta ao serviço esta segunda-feira, também os sócios do FC Famalicão são convocados para este início de época, desde logo com a renovação dos lugares anuais, processo que decorre na Loja Oficial, até 23 de julho (a primeira fase). Neste período, os sócios que tinham lugar anual na época passada podem continuar a dispor do seu lugar no Estádio Municipal para assistir aos jogos da I Liga e da Taça da Liga, na nova época desportiva.

Já a troca de lugares anuais decorre entre os dias 25 e 29 de julho, com a necessária renovação antes desta data.

A fase exclusiva para sócios que pretendam adquirir o seu lugar no Estádio Municipal, inicia-se no dia 1 de agosto (conforme disponibilidade).

O lugar anual terá um custo de 120 euros, com acesso a todos os jogos oficiais do Futebol Clube Famalicão no Municipal de Famalicão (exceto jogos da Taça de Portugal).

Todos os lugares anuais são para a Bancada Poente (bancada coberta). Os sócios detentores de lugar anual podem usufruir de 10% de desconto em todos os produtos oficiais do Futebol Clube Famalicão.

Confira as datas: Renovação de lugares anuais – 27/06 a 23/07; Troca de lugares anuais – 25/07 a 29/07; Venda de lugares anuais exclusiva a sócios –1/08