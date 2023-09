Famalicão: ADC Novais celebra 37 anos com torneio de futsal

A partida entre a equipa feminina do FC Famalicão e o Ouriense é o “Super Jogo” da jornada, a segunda da Liga BPI. O “Super Jogo”, que acontece num campo a cada jornada, é uma iniciativa conjunta da equipa da casa (neste caso o FCF) e da Federação Portuguesa de Futebol, que disponibiliza aos adeptos uma Fan zone. Quer isto dizer que haverá brindes, atividades divertidas, espaços para fotografia, a moscote e a exibição do Troféu da Liga BPI. Como é uma festa para famílias e prolongada, haverá no local uma zona de alimentação. Esta Fan Zone abre às 12h30.

O jogo disputa-se às 14 horas deste sábado, no Estádio Municipal, algo que acontece pela primeira vez na história da equipa feminina e que está a deixar as atletas e a equipa técnica muito entusiasmadas, como deu para perceber nas declarações da atleta Andrea Mirón e do treinador Miguel Santos, na antevisão ao jogo deste sábado.

A entrada é livre, mas é preciso levantar os bilhetes na bilheteira, junto às portas 1 e 2 do estádio municipal, a partir das 12h30, deste sábado.

O jogo tem, ainda, uma componente de solidariedade com o Centro de Recolha Animal de Famalicão a marcar presença. Terá, então, a oportunidade de conhecer os animais disponíveis para adoção e pode, também, entregar um donativo (ração para animais, alimentação húmida, brinquedos de animais e mantas/cobertores). Se o fizer, vai receber uma surpresa.

Ainda na antevisão ao jogo frente ao Ouriense, a atleta Andrea Mirón confessou que espera uma equipa complicada «como estão todas, uma vez que se reforçaram muito bem. A Liga não é a mesma de outros tempos», afirma a atleta. No entanto, sente-se confiante e motivada «por poder jogar num campo como este. Qualquer futebolista quer jogar num campo destes. Maravilhoso». Miguel Santos agradece à direção do clube e à SAD a oportunidade de pisar o relvado do campo municipal. «Este é o dia do FC Famalicão», realça o técnico, que lança o convite a todos os famalicenses. A festa começa pouco depois do meio-dia; o jogo está marcado para as duas horas e, depois, quem puder segue para o Bessa, para apoiar a equipa masculina do Futebol Clube de Famalicão.