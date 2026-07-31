O emblema de Oliveira São Mateus continua a preparar a temporada 2026/2027, para mais uma edição da 3.ª Divisão Nacional de futsal. O plantel orientado pelo novo treinador João Nuno, tem sido reforçado com várias contratações, renovações e promoções de jogadores da formação.

O mais recente reforço é Ricardinho, experiente ala que chega proveniente da AD Jorge Antunes. Antes de representar o clube vizelense, alinhou pelo Rio Ave na época passada.

Também Lourenço Antão foi oficializado. O universal, de 21 anos, chega do Estrelas Susanenses. Já o guarda-redes Gonçalo Costa acompanha o treinador João Nuno na mudança do Nogueiró e Tenões para a ADC São Mateus e prepara-se para a sua primeira experiência no escalão sénior. Para a baliza chega ainda Paulo Pereira. O guarda-redes representou o FC Famalicão na última temporada e reforça agora a equipa de Delães.

Proveniente do Amigos da Cerva, finalista da fase de campeão da II Divisão, chega Lucas Libânio. O ala, de 32 anos, é mais uma das novidades do plantel. Também Tiago Basto, ala/pivô de 24 anos, foi oficializado como reforço, chegando do Estrelas Susanenses.

Rafa Silva é outro dos reforços da ADC São Mateus. O jovem ala acompanha João Nuno nesta nova aventura, enquanto o experiente fixo Pincha chega proveniente do Marítimo.

No capítulo das renovações, o clube assegurou a continuidade do guarda-redes André Oliveira, que cumprirá a segunda época consecutiva em Delães. Também Hugo Machado renovou por mais uma temporada e prepara-se para a quinta época ao serviço do clube.O ala/fixo Xico continua igualmente na ADC São Mateus, naquela que será a sua segunda temporada consecutiva, enquanto o pivô Vicente vai cumprir a sétima época no clube, a quinta seguida.

Quanto às promoções da formação, a ADC São Mateus promoveu o ala/pivô Xico, de 18 anos, e o universal Edgar Alves, também de 18 anos, que passam a integrar a equipa sénior na temporada 2026/2027.

A preparação para a nova época já contempla três jogos de pré-temporada: frente ao Caxinas, a 26 de agosto; diante do Nun’Álvares, a 29 de agosto; e frente ao Arsenal da Maia, a 2 de setembro.

Além disso, a equipa participará num torneio triangular, que contará com a presença do Contacto Futsal e do Nogueiró e Tenões.