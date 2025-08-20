Famalicão: Adelino Ferreira Lopes desapareceu há 1 ano e 10 meses em Requião

Adelino Ferreira Lopes permanece desaparecido desde a manhã de 17 de outubro de 2023. Passados 1 ano e 10 meses, continua sem haver qualquer informação sobre o seu paradeiro.

O famalicense vivia com uma família de acolhimento, na freguesia de Requião, e foi visto pela última vez por volta das 09h00, vestido com roupa escura e a transportar um saco.

Adelino é dependente de medicação e tem dificuldades de locomoção.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária.