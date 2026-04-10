Famalicão: Adeptos escolhem golo de Rodrigo Pinheiro como o melhor de março

O golo do mês de março da Liga Portugal Betclic é de Rodrigo Pinheiro, do FC Famalicão. O defesa, de 23 anos, marcou na vitória na receção ao FC Arouca (1-0), em jogo da 25.ª jornada e foi o mais votado pelos adeptos.

Tudo aconteceu bem perto do final do encontro: aos 81 minutos, na sequência de um cruzamento da esquerda de Gustavo Sá, a bola sobrou para a entrada da área, onde Rodrigo, de primeira, disparou um forte e colocado remate sem hipóteses de defesa para Arruabarrena. Este golo superou a concorrência de Gabriel Silva (Santa Clara), Samu (Vitória SC), Agustin (Gil Vicente FC), William Gomes (FC Porto) e Geny Catamo (Sporting CP).

O mês passado foi bastante proveitoso para o conjunto famalicense. O grupo teve o treinador Hugo Oliveira, Carevic (guarda-redes) e Ibrahima Ba (defesa) como os melhores. Igual distinção, mas como melhor jovem da Liga, foi atribuída ao capitão Gustavo Sá.

Todo este reconhecimento atesta a performance desportiva – três vitórias, um empate; um golo sofrido – e o quinto lugar na classificação.