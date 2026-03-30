Famalicão adere à Associação Europeia de Cinema Infantil e Juvenil

O município de Famalicão aderiu à Associação Europeia de Cinema Infantil e Juvenil (European Children’s Film Association), uma rede internacional, sediada em Bruxelas, que se dedica à promoção, produção, distribuição e exibição de cinema de qualidade para crianças e jovens.

A adesão permitirá a Vila Nova de Famalicão ampliar a sua participação em projetos culturais e educativos, fortalecendo redes de cooperação internacional e o papel do Município enquanto agente ativo na formação cultural e artística.

A integração foi aprovada na reunião de Câmara da passada quinta-feira, dia 26 de março.

O objetivo é fomentar o interesse pela arte e pela cultura junto dos públicos mais novos e surge no âmbito do projeto “KA121-ADU – Accredited Projects for Mobility of Learners and Staff in Adult Education”, financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia.