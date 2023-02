Famalicão adere à Rede de Autarquias para a Igualdade

As três corporações de bombeiros do concelho – Bombeiros Voluntários de Famalicão, Bombeiros Voluntários Famalicenses e Bombeiros Voluntários de Riba de Ave – vão passar a ter mais uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP), aumentando, deste modo, a sua capacidade para acorrer a qualquer situação de urgência e emergência no território.

A proposta para a constituição de uma terceira EIP em cada uma das três corporações foi aprovada na última reunião do executivo municipal.

Estas equipas, criadas em 2009, asseguram o cumprimento das missões que, no âmbito do sistema de Proteção Civil, estão cometidas aos corpos de bombeiros, garantindo em permanência o combate a incêndios, o socorro às populações, o socorro em segunda intervenção, no âmbito da urgência pré-hospitalar, a minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidentes graves, entre outras funções.

Para além da aprovação da constituição de uma nova EIP em cada corporação, o executivo municipal aprovou, ainda, a concessão de apoios financeiros para assegurar respostas de socorro eficazes, permanentes e céleres. É o caso dos habituais apoios financeiros trimestrais de 22 500 mil euros para cada corporação e ao núcleo de Ribeirão da Cruz Vermelha (10 500 mil euros) e do apoio semestral para o funcionamento das EIP, de 20 mil euros para cada corporação.