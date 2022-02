Famalicão adere a Rede Europeia de Cidades para a Indústria Sustentável

Vila Nova de Famalicão é a única cidade portuguesa a aderir ao Manifesto – Cidades para a Indústria Sustentável, que junta várias cidades na promoção e implementação da nova Estratégia Industrial da União Europeia, assente numa economia mais verde, inteligente e resiliente. As outras cidades pertencem a Espanha, Alemanha e França.

A proposta de adesão a esta rede foi aprovada na última reunião do executivo municipal e a sua formalização está agendada para esta quarta-feira, dia 2 de março, num encontro online que contará com a participação das várias cidades envolvidas e de representantes da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Comité das Regiões, da Rede Eurotowns, entre outros.

As cidades signatárias deste manifesto comprometem-se a apoiar a transformação para uma indústria sustentável, com recursos mais eficientes e tecnologias e processos industriais limpos; a fomentar a cooperação entre as várias cidades e os principais atores do setor; a estabelecer partilhas e relações de aprendizagem mútuas; e apoiar projetos urbanos e industriais que promovam os objetivos de sustentabilidade da União Europeia (UE), de forma a construir uma Europa competitiva e com neutralidade carbónica.

Refira-se que a 10 de março de 2020, a Comissão Europeia apresentou “Uma Nova Estratégia Industrial para a Europa” e estabeleceu um plano sobre como a Indústria líder mundial da UE poderia liderar a dupla transição verde e digital. A implementação da estratégia foi sendo de alguma forma interrompida pela Covid-19, o que levou a Comissão a atualizar a Estratégia, em maio de 2021, para refletir esta situação.

Recorde-se ainda que o município de Famalicão definiu uma Estratégia de Diplomacia Urbana para a Internacionalização de Vila Nova de Famalicão – Famalicão Alliance, tendo assumido como ambição de partida a integração e a participação em redes internacionais de cooperação, promovendo a comunicação da identidade de Famalicão assente nas suas marcas distintivas.