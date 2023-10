Famalicão: Adiada exibição de peça de teatro que assinala os 33 anos da FNA de Avidos

Na madrugada desta segunda-feira, pelas 04H24, a PSP deteve um homem, com 44 anos de idade, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei. Submetido ao teste, acusou uma TAS de 1,51 g/l no sangue. Pelo mesmo motivo, no domingo, um cidadão com 30 anos de idade, foi detido depois de acusar uma TAS 2,32 g/l.